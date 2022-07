Treviglio, neonato intrappolato in auto sotto il sole: liberato dai vigili del fuoco (Di venerdì 22 luglio 2022) Treviglio, neonato intrappolato in auto sotto al sole: il piccolo, di appena cinque giorni, è stato salvato grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco. Treviglio, neonato intrappolato in auto sotto al sole: liberato dai vigili del fuoco Nella mattinata di giovedì 21 luglio, intorno alle ore 10:00, un neonato è rimasto intrappolato in auto sotto al sole a Treviglio, in provincia di Bergamo. Il piccolo bloccato all’interno della vettura in balia delle altissime temperature che stanno ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 22 luglio 2022)inal: il piccolo, di appena cinque giorni, è stato salvato grazie al tempestivo intervento deidelinaldaidelNella mattinata di giovedì 21 luglio, intorno alle ore 10:00, unè rimastoinal, in provincia di Bergamo. Il piccolo bloccato all’interno della vettura in balia delle altissime temperature che stanno ...

