Treni cancellati da oggi al 28 luglio | S2 soppressa e 11 regionali Trenord

Un'altra settimana con Treni cancellati (o ridotti) sulle linee di Ferrovienord, ad annunciare il piano di soppressioni è Trenord. Dopo una prima settimana con 40 Treni cancellati della linea S2 a cui si aggiungono regionali cancellati sulle regionali per Como Lago e Varese-Laveno. In più, Trenord annuncia che "nella seconda metà di luglio e durante ... L'articolo proviene da Il Notiziario.

stefanoazzolin5 : Allarme meteo a Milano, raffica di treni cancellati per caldo: e a mezzanotte toccati i 30 gradi… - elisallison : la giornata inizia di merda con treni cancellati per fortuna oggi mia mamma è di riposo e mi accompagna lei però mi… - Nazione_Empoli : Treni cancellati e code in FiPiLi 'Le nostre storie di ordinaria follia' - Alessan24322830 : @rep_milano Terzo mondo! Treni cancellati per il caldo! Treni cancellati per il freddo... Treni cancellati per la p… - formulemma : Trenord manda email al limite del patetico, descrivendo l’azienda come una vittima dei pendolari cAttivI che critic… -