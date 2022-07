The Gray Man (2022): l’action movie dalle poche pretese (Di venerdì 22 luglio 2022) Titolo originale: The Gray man Anno: 2022 Nazione: Stati Uniti D’America Genere: Azione, thriller Casa di produzione: AGBO, Kirschenbaum Films Distribuzione: Netflix Durata: 122 minuti Regia: Anthony Russo, Joe Russo Sceneggiatura: Joe Russo, Christopher Markus, Stephen McFeely Fotografia: Stephen F. Windon Montaggio: Jeff Groth Musiche: Henry Jackman Attori: Ryan Gosling, Chris Evans... Source Leggi su locchiodelcineasta (Di venerdì 22 luglio 2022) Titolo originale: Theman Anno:Nazione: Stati Uniti D’America Genere: Azione, thriller Casa di produzione: AGBO, Kirschenbaum Films Distribuzione: Netflix Durata: 122 minuti Regia: Anthony Russo, Joe Russo Sceneggiatura: Joe Russo, Christopher Markus, Stephen McFeely Fotografia: Stephen F. Windon Montaggio: Jeff Groth Musiche: Henry Jackman Attori: Ryan Gosling, Chris Evans... Source

lillisxt : guardazione di the gray man - occhiocine : The Gray Man (2022): l’action movie dalle poche pretese Francesca Lombardo - SkyTG24 : The Gray Man, da oggi su Netflix. Trama, cast e trailer del film - GianlucaOdinson : Fratelli Russo, da Avengers: Endgame a The Gray Man: 'Abbiamo piena libertà di scelta' - GianlucaOdinson : The Gray Man da oggi in streaming: 5 cose da sapere sul film Netflix più costoso di sempre -