Roma, prima nasconde la droga in tasca poi aggredisce i Carabinieri: arrestato 26enne del Gambia (Di venerdì 22 luglio 2022) Roma. Aveva in tasca delle dosi di eroina ed hashish ma non solo. In suo possesso anche un telefonino che poi è risultato essere rubato. Un 26enne del Gambia — con precedenti e senza fissa dimora — è stato così arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Roma Piazza Dante Ma non è stato l’unico, in manette anche una 21enne della provincia di Latina e un 59enne Romano. Denunciato a piede libero invece un 35enne del Bangladesh mentre è stato sanzionato il titolare di un affittacamere. Roma, blitz dei Carabinieri all’Esquilino: i controlli Nelle ultime ore, il quartiere Esquilino è stato oggetto di mirati controlli da parte dei Carabinieri, volti a prevenire reati e condotte Come anticipato, in manette ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 22 luglio 2022). Aveva indelle dosi di eroina ed hashish ma non solo. In suo possesso anche un telefonino che poi è risultato essere rubato. Undel— con precedenti e senza fissa dimora — è stato cosìdaidella Compagnia diPiazza Dante Ma non è stato l’unico, in manette anche una 21enne della provincia di Latina e un 59enneno. Denunciato a piede libero invece un 35enne del Bangladesh mentre è stato sanzionato il titolare di un affittacamere., blitz deiall’Esquilino: i controlli Nelle ultime ore, il quartiere Esquilino è stato oggetto di mirati controlli da parte dei, volti a prevenire reati e condotte Come anticipato, in manette ...

Agenzia_Ansa : 'Nel 2021, l'Italia è stata prima in Europa e seconda al mondo per numero di incendi registrati, 1422'. Lo ha spieg… - SkySport : ULTIM'ORA #MERCATO #ROMA, PRIMA OFFERTA CONCRETA PER #DYBALA: SI ATTENDE LA RISPOSTA DEL GIOCATORE… - fattoquotidiano : Prima l’inceneritore a Roma in vista del Giubileo 2025, poi lo scontro sul Superbonus, infine la stretta al Reddito… - emanuelegiusep3 : RT @Misurelli77: A ottobre cadrà il centenario della marcia su Roma. E la destra più becera d'Europa rischia di vincere le elezioni di sett… - WTruniger : @JackFCIM1908 La prima non la ricordo... A memoria un Inter Foggia con mio nonno, ma stiamo parlando di una cinquan… -