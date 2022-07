Milan, Gazzetta: “De Ketelaere si fa attendere, ma Maldini chiude l’affare” (Di venerdì 22 luglio 2022) Milan, Gazzetta- Come riporta ad oggi la Gazzetta, il Milan in questione ha davvero voglia di chiudere in maniera importante con il belga. Manca sempre meno per l’inizio della stagione e Pioli vuole davvero una rosa importante. “32 vs 35 Il Milan e il Bruges hanno un appuntamento per oggi: si sentiranno, dopo essersi visti mercoledì, per trovare l’accordo definitivo. All’angolo sinistro, il Milan: offre 30 milioni più 2 di bonus e da lì non intende muoversi. Maldini e Massara, si sa, devono rispondere alle logiche economiche della proprietà. All’angolo destro, il Bruges: sa di poter avere 37 milioni – o più probabilmente 40 – dal Leeds e non intende accettarne meno di 35 con timbro rossonero. Si tratta di capire se, come sembra logico, sia possibile ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 22 luglio 2022)- Come riporta ad oggi la, ilin questione ha davvero voglia dire in maniera importante con il belga. Manca sempre meno per l’inizio della stagione e Pioli vuole davvero una rosa importante. “32 vs 35 Ile il Bruges hanno un appuntamento per oggi: si sentiranno, dopo essersi visti mercoledì, per trovare l’accordo definitivo. All’angolo sinistro, il: offre 30 milioni più 2 di bonus e da lì non intende muoversi.e Massara, si sa, devono rispondere alle logiche economiche della proprietà. All’angolo destro, il Bruges: sa di poter avere 37 milioni – o più probabilmente 40 – dal Leeds e non intende accettarne meno di 35 con timbro rossonero. Si tratta di capire se, come sembra logico, sia possibile ...

Gazzetta_it : Milan, si complica l'uscita di Castillejo: il Valencia non può tesserarlo - Gazzetta_it : Milan, è rientrato #Leao: il rinnovo è un rebus, Chelsea in agguato - Gazzetta_it : La bici, gli incendi, il biliardo e il secondo padre salvatore: 'Così #Ziyech è diventato grande' #Milan - LucaDColella : RT @max74volpato: Ritorno dalla mia pausa da Twitter perché cara @Gazzetta_it se non sapete la storia del Milan lasciate perdere. Questa no… - gioliperni : RT @RiccardoNoury: Fino a ieri, si scriveva: 'Bakayoko ha taciuto, quindi di che state parlando?'. Poi Bakayoko ha parlato. Chiedendosi cos… -