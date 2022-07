L'indice Rt scende a 1,23 ma aumentano i ricoveri per Covid (Di venerdì 22 luglio 2022) AGI - scende l'incidenza settimanale a livello nazionale, e l'Rt è in diminuzione rispetto alla scorsa settimana, ma oltre la soglia epidemica. È quanto emerge dai dati del monitoraggio settimanale della cabina di regia, diffusi dall'Iss. L'incidenza settimanale tra il 15 e il 21 luglio cala a 977 casi di Covid ogni 100 mila abitanti, contro i 1158 registrati nella settimana precedente. Nel periodo tra il 29 giugno e il 12 luglio, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato di 1,23 (range 1,16 - 1,33), in diminuzione rispetto alla settimana precedente, ma oltre la soglia epidemica. L'indice di trasmissibilità, basato sui casi con ricovero ospedaliero, è anch'esso in diminuzione e a cavallo della soglia epidemica: Rt=1 (0,98-1,02) al 12 luglio, contro Rt=1,15 (1,12-1,17) al 5 luglio. Aumenta invece il tasso di occupazione ... Leggi su agi (Di venerdì 22 luglio 2022) AGI -l'incidenza settimanale a livello nazionale, e l'Rt è in diminuzione rispetto alla scorsa settimana, ma oltre la soglia epidemica. È quanto emerge dai dati del monitoraggio settimanale della cabina di regia, diffusi dall'Iss. L'incidenza settimanale tra il 15 e il 21 luglio cala a 977 casi diogni 100 mila abitanti, contro i 1158 registrati nella settimana precedente. Nel periodo tra il 29 giugno e il 12 luglio, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato di 1,23 (range 1,16 - 1,33), in diminuzione rispetto alla settimana precedente, ma oltre la soglia epidemica. L'di trasmissibilità, basato sui casi con ricovero ospedaliero, è anch'esso in diminuzione e a cavallo della soglia epidemica: Rt=1 (0,98-1,02) al 12 luglio, contro Rt=1,15 (1,12-1,17) al 5 luglio. Aumenta invece il tasso di occupazione ...

