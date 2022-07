ZonaBianconeri : RT @misorecordsuk: Juventus, le prossime mosse tra Kean, Arnautovic e Morata #Juve #Juventus - misorecordsuk : Juventus, le prossime mosse tra Kean, Arnautovic e Morata #Juve #Juventus - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: Kean, Arnautovic, Morata: scopriamo le prossime mosse della Juventus - aylinayaza : RT @Gazzetta_it: Kean, Arnautovic, Morata: scopriamo le prossime mosse della Juventus - sportli26181512 : Kean, Arnautovic, Morata: scopriamo le prossime mosse della Juventus: Kean, Arnautovic, Morata: scopriamo le prossi… -

La Gazzetta dello Sport

La Juventus ha chiuso la prima parte del mercato con tre botti (Bremer - Pogba - Di Maria), ma è molto attenta alle prossime evoluzioni. Se il cartello "cedere per poi acquistare" vale per tutti, ......utilizzati da Allegri anche per testare il peso specifi - co esatto di un giocatore come. Le ... Perché se disi sa già da un pezzo, l'ariete del Bologna verrebbe molto volentieri a ... Juventus, le prossime mosse tra Kean, Arnautovic e Morata Dopo aver chiuso la prima parte del mercato con tre botti, i bianconeri devono gestire qualche esubero per sferrare nuovi colpi. A centrocampo ma anche in ...Alfredo Pedullà, giornalista di SportItalia, attraverso il suo sito ufficiale, ha fatto chiarezza sul futuro dell'attaccante Arnautovic.