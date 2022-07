Juve Paredes | i bianconeri proseguono i contatti con il centrocampista | le ultime

(Di venerdì 22 luglio 2022) Lacontinua a monitoraredel Psg per il centrocampo, l’aiuto può arriva da… Di Maria Lacontinua a monitoraredel Psg per il centrocampo, l’aiuto può arriva da… Di Maria. I, secondo quanto riportato da Tuttosport, stanno provando a convincere l’argentino in uscita dai parigini. Il Fideo, ex compagno al Psg, può essere determinante per convincerlo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

_Morik92_ : #Juve, sempre viva la pista che porta a #Paredes del #Psg. È più che un'idea a centrocampo. - Vittoriog82 : RT @CalcioNews24: La #Juventus insiste per arrivare a #Paredes - CalcioNews24 : La #Juventus insiste per arrivare a #Paredes - ZonaBianconeri : RT @TuttoJuve24: Calciomercato Juventus, Paredes dopo le cessioni: Ramsey verso la partenza #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic #SerieA htt… - FutbolDaltonico : @_Morik92_ Paredes che la Juve comprerà un altro centrocampista -

Momblano ha quindi chiuso le porte, almeno per il momento, ad un possibile approdo in bianconero di. L'argentino non sarebbe una prima scelta per Massimiliano Allegri: 'Non è il profilo su ..., SOTTO CONVorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Personalizza la prima pagina di Calciomercato.com ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...