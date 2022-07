Jesolo, la pizza costa 99 euro: sono meglio di Briatore, dice lo chef (Di venerdì 22 luglio 2022) La saga degli scontrini da incubo non è ancora finita e sembra, anzi, destinata a crescere. L’ultimo arriva da Jesolo dove una pizza può costare anche 99 euro. Acqua, farina, lievito pomodoro e mozzarella. Un tempo la pizza era semplice e costava non più di 8-10 euro. Quei tempi, ormai, sembrano un lontanissimo ricordo. Oggi una pizza può arrivare a sfiorare il centone. Ristorante da Robert FacebookSe la pizza servita nei locali di Flavio Briatore – i Crazypizza – vi sembrava troppo cara, sappiate che è niente rispetto a quella servita dallo chef Robert Nedea nel suo locale “Da Rkbert”, a Jesolo, sul litorale veneziano. Qui si può consumare ... Leggi su formatonews (Di venerdì 22 luglio 2022) La saga degli scontrini da incubo non è ancora finita e sembra, anzi, destinata a crescere. L’ultimo arriva dadove unapuòre anche 99. Acqua, farina, lievito pomodoro e mozzarella. Un tempo laera semplice eva non più di 8-10. Quei tempi, ormai, sembrano un lontanissimo ricordo. Oggi unapuò arrivare a sfiorare il centone. Ristorante da Robert FacebookSe laservita nei locali di Flavio– i Crazy– vi sembrava troppo cara, sappiate che è niente rispetto a quella servita dalloRobert Nedea nel suo locale “Da Rkbert”, a, sul litorale veneziano. Qui si può consumare ...

