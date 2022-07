Gli scorci più belli in un libro fotografico - Cronaca - lanazione.it

rubinorossob : @chiadegli Io però me lo son sempre chiesto quanto può essere stordente Roma vista con gli occhi di un turista. Abi… - Natocnlavaligia : MOLLARE GLI ORMEGGI E PARTIRE IN BARCA PER EMOZIONANTI TOUR, ALLA SCOPERTA DI SCORCI UNICI DEL BEL PAESE AL MARE,… - IntiniSarah : RT @IntiniSarah: Scorci di Puglia...gli interni del palazzo Ducale di Martina Franca... - Sabatina_SN : RT @IntiniSarah: Scorci di Puglia...gli interni del palazzo Ducale di Martina Franca... - Martyfrongillo : Brividi ???????…Sembra quella Roma vista con gli occhi di Jess, quando fotografa gli scorci… #jeru #jessylove… -

Donna Moderna

All'interno trenta foto deglisuggestivi del territorio arcolano, scattate da Elisabetta Argento, Laura Baudoni, Aldo Bertella, Luciana Castagna, Angelo Forlenza, Chiara Gagliardi, Tiziano ...attori di Teatrando saranno ancora in scena per cinque serate nel mese di Luglio (Venerdì 22, ... il pubblico, diviso in gruppi, si muove all'interno del parco che, tra i suoipittoreschi, ... I golfi più belli d’Italia e come scoprire gli scorci più incantevoli Il presidente del circolo sarzanese Tiziano Gagliardi ha consegnato l’altro ieri al aindaco Monica Paganini (in foto), una copia del libro fotografico I borghi liguri della Val di Magra, realizzato an ...L’intensa estate di Voiello per Procida Capitale Italiana della Cultura 2022, in qualità di Main Sponsor, continua senza sosta. La protagonista di questo nuovo emozionante appuntamento è stata la musi ...