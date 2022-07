GF Vip 7 | i nomi sicuri e quelli definitivamente scartati

(Di venerdì 22 luglio 2022) Stando a quanto si apprende sinora dalle voci di corridoio e dagli indizi snocciolati qua e là da Alfonso Signorini, al Grande Fratello Vip 7 ci sono almeno cinque concorrenti ormai certi: si tratta della rapper 23enne Chadia Rodriguez, dell’influencer George Ciupilan, di Ginevra Lamborghini (sorella di Elettra), anche anche Diego Armando Maradona Junior e Antonella Fiordelisi. Nienta da fare invece per Guendalina Canessa, Pamela Prati, Rita Dalla Chiesa, Max Felicitas, Federico Fashion Style e Leonardo Tumiotto. Ma siamo certi che Signorini e i suoi autori abbiano molti altri assi nella manica! Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip 7, Selvaggia Roma è incinta: chi è il padre GF Vip 7, Selvaggia Roma è incinta: chi è il padre Da tempo si mormorava una gravidanza che alla fine è ...

t4rantella : i miei vip a nomi cose città - zazoomblog : GF Vip 7 ecco i nomi dei concorrenti scartati e quelli “confermati”: c’è un ex tronista di Uomini e Donne -… - infoitcultura : GF Vip 7, il punto reale sul cast: i 5 nomi sicuri e i 10 scartati - DonnaClick5 : ?? Grande Fratello VIP 7, i nomi che NON entreranno nella Casa del #GFVIP ?? - zazoomblog : “Non vado a fare il Grande Fratello Vip” cade uno degli indizi di Signorini: si riapre il toto-nomi - #Grande… -

Attendiamo conferme! Sempre Venza ha tirato fuori tredi possibili concorrenti: Laura ...ad alcuni reality show (Maddaloni e Carta dall'Isola dei Famosi e la Casalegno dal Grande Fratello). ...... la quale ha già presentato alcuni suoi programmi, tra cui Temptation islande Ultima Fermata . ... In compenso, però, stanno circolando alcuniche potrebbero far parte del cast dei 10 ...Alfonso Signorini prepara la prossima edizione del Grande Fratello, intanto incassa il rifiuto di un altro possibile concorrente ...Grande attesa per la prossima edizione del Grande Fratello Vip, che potrebbe battere il record del 2021 diventando il più lungo di sempre. Intanto parte ...