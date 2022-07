Gas | piano emergenza gas Ue | i 27 vogliono cambiare testo Commissione

NicolaPorro : Gas, ci aspetta l'austerity. E Ursula avverte: 'Prepariamoci al peggio'. Cosa prevede il piano ?? - Agenzia_Ansa : L'Ue vuole ridurre i consumi di gas del 15% da agosto a marzo 2023. Von der Leyen: 'Mosca ci ricatta, dobbiamo prep… - Ettore_Rosato : Bene l’accordo con l’#Algeria su fornitura di #gas Diventerà nostro primo mercato di approvvigionamento al posto de… - LBasemi : ????Il MSM tedesco bastona la sua beniamina in EU???? Il piano della Commissione europea per ridurre il consumo di gas… - GiaSilvestrini : RT @TheMapReport1: La #Germania ha presentato il piano con cui si prepara ad affrontare la #crisienergetica del prossimo inverno. Le misure… -

Ilprevede una riduzione del 15% del consumo di, calcolata sulla media dei consumi del periodo 2017 - 2021 (da agosto a marzo), da conseguire nel periodo da agosto 2022 a fine marzo 2023. L'......a una domanda sulla richiesta dell'Ungheria a Mosca di fornire altri milioni di metri cubi di... Nella nota si legge che è stato raggiunto un 'accordo generale' sulstilato dalle Nazioni Unite ...In caso di interruzione del flusso dalla Russia, la Ue vuole imporre agli Stati membri di tagliare del 15% i consumi. Al momento, il nostro Paese sembra non aver accettato.Anche l'Italia sarebbe orientata a un 'no' al piano Ue per il taglio del 15% del consumo di gas, nel periodo dal primo agosto al 31 marzo, concepito sui principi di unità e solidarietà. Proprio pochi ...