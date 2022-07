Da Parigi – Thomas Lemar rinnoverà con l’Atlético de Madrid (Di venerdì 22 luglio 2022) 2022-07-21 14:04:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news di L’Équipe: Inizialmente inserito nella lista dei trasferimenti dalla capolista, Thomas Lemar dovrebbe finalmente prolungare il suo contratto con l’Atlético de Madrid. Il centrocampista della nazionale francese (27 presenze, 4 gol), che non ha ricevuto proposte interessanti da parte del club, ha finalmente accettato l’offerta del Colchoneros con cui è legato fino al 2023: un prolungamento quadriennale del contratto accompagnato da un taglio salariale di quasi il 50% . Lemar è stato offerto, tra gli altri, all’Everton e all’Arsenal. A 26 anni, l’ex Caennais (2013-2015) è a un bivio della sua carriera. Nonostante abbia perso il posto in Francia per quasi un anno (la sua ultima selezione risale al 1 ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 22 luglio 2022) 2022-07-21 14:04:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news di L’Équipe: Inizialmente inserito nella lista dei trasferimenti dalla capolista,dovrebbe finalmente prolungare il suo contratto conde. Il centrocampista della nazionale francese (27 presenze, 4 gol), che non ha ricevuto proposte interessanti da parte del club, ha finalmente accettato l’offerta del Colchoneros con cui è legato fino al 2023: un prolungamento quadriennale del contratto accompagnato da un taglio salariale di quasi il 50% .è stato offerto, tra gli altri, all’Everton e all’Arsenal. A 26 anni, l’ex Caennais (2013-2015) è a un bivio della sua carriera. Nonostante abbia perso il posto in Francia per quasi un anno (la sua ultima selezione risale al 1 ...

