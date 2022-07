“Contratto fino ai Mondiali”: calciomercato, colpo di scena Suarez (Di venerdì 22 luglio 2022) Non ha ancora trovato squadra Luis Suarez, ma nella notte è arrivato l’annuncio di una firma fino ai Mondiali Luis Suarez ha giocato l’ultima stagione all’Atletico Madrid, dove ha salutato il pubblico dei Colchoneros per poi mettersi alla ricerca di una nuova squadra. I Mondiali in inverno hanno stravolto i piani dei calciatori più esperti Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 22 luglio 2022) Non ha ancora trovato squadra Luis, ma nella notte è arrivato l’annuncio di una firmaaiLuisha giocato l’ultima stagione all’Atletico Madrid, dove ha salutato il pubblico dei Colchoneros per poi mettersi alla ricerca di una nuova squadra. Iin inverno hanno stravolto i piani dei calciatori più esperti Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

GiovaAlbanese : #Bremer alla #Juventus: ufficiale per 41 milioni, più bonus al raggiungimento di obiettivi fino ad altri 8. Conferm… - GiovaAlbanese : #Bremer ora alla Continassa per firmare il suo nuovo contratto con la #Juventus fino al 2027 ? #calciomercato - AntoVitiello : AC #Milan è lieto di annunciare di aver concluso un accordo per il diritto alle prestazioni sportive di Zlatan… - CosenzaChannel : Zilli-Cosenza, tutto molto lineare. Pronto il rinnovo fino al 2025 - kupaleon : RT @NicoSchira: Ora è ufficiale! Gianluca #Caprari al #Monza dal #Verona in prestito oneroso (€3M) con obbligo di riscatto (€7M + 2M di bon… -