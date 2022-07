Camorra | nuove accuse per elemento di vertice gruppo malavitoso

(Di venerdì 22 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli –per Antonio Calone, 39 anni, ritenuto dalla DDA di Napoli,dideldel quartiere Pianura di Napoli costituito dalle famiglie Esposito, Marsicano e Calone. Gli inquirenti della Squadra Mobile della Questura partenopea gli hanno notificato, in carcere, dove è detenuto dopo il recente arresto del 14 luglio scorso, un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip per il reato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. Secondo le indagini della Polizia di Stato, infatti, Calone avrebbe cercato di estorcere denaro, lo scorso 15 giugno, a un rivenditore di articoli casalinghi del quartiere Pianura. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

