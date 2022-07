Cambiamenti clima, IIPH: rischio salute, urgono interventi (Di venerdì 22 luglio 2022) Cambiamenti climatici, studio IIPH: rischio salute, servono interventi urgenti – Prof. Ricciardi: “Il nostro Paese è forse quello che necessita di più di interventi urgenti” – Prof. Remuzzi: “Cattive scelte alimentari fanno più morti che tabacco, droga, alcol e cattive abitudini sessuali messe insieme” – Le malattie sensibili al clima comprendono circa il 70% dei decessi globali, di cui quelle cardiovascolari costituiscono la percentuale maggiore (il 32,8%). È uno dei dati contenuti nel report “Il cambiamento climatico in Italia: l’impatto sulla salute umana e i processi di adattamento. Lo scenario italiano alla luce del documento climate Change Is A Health Crisis”, realizzato dall’Italian Institute ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 22 luglio 2022)tici, studio, servonourgenti – Prof. Ricciardi: “Il nostro Paese è forse quello che necessita di più diurgenti” – Prof. Remuzzi: “Cattive scelte alimentari fanno più morti che tabacco, droga, alcol e cattive abitudini sessuali messe insieme” – Le malattie sensibili alcomprendono circa il 70% dei decessi globali, di cui quelle cardiovascolari costituiscono la percentuale maggiore (il 32,8%). È uno dei dati contenuti nel report “Il cambiamentotico in Italia: l’impatto sullaumana e i processi di adattamento. Lo scenario italiano alla luce del documentote Change Is A Health Crisis”, realizzato dall’Italian Institute ...

vaticannews_it : Che tipo di mondo vogliamo per noi stessi e per coloro che verranno dopo di noi? È questa la cruciale domanda che a… - FerroniFranco : RT @Valori_it: «Se la temperatura media globale supererà i 2 gradi centigradi rispetto ai livelli pre-industriali, in alcune regioni del mo… - _fiorucci : RT @FraGalli93: Il clima cambia, deve cambiare anche la prevenzione degli incendi - FraGalli93 : Il clima cambia, deve cambiare anche la prevenzione degli incendi - RobertoCastaldi : RT @EURACTIVItalia: L'ondata di calore che ha avvolto gran parte dell'#Europa si sta spostando a Est, mentre divampano ovunque gli #incendi… -