Atp 500 e Wta Amburgo 2022: programma e orari semifinali sabato 23 luglio con Musetti

Il torneo Atp e Wta di Amburgo è giunto ormai alle semifinali maschili e alla finale femminile, che si disputeranno nella giornata di domani sul campo Centrale tedesco. Il programma sarà aperto dall'atto finale delle donne, non prima delle 13.00, tra Anett Kontaveit e Bernarda Pera. A seguire, ma non prima delle 15.30, ci sarà il nostro Lorenzo Musetti contro Francisco Cerundolo, successivamente si disputerà poi l'altra semifinale, tra Carlos Alcaraz e il vicente del match tra Molcan e Coric. 

CAMPO CENTRALE: 
Kontaveit-Pera (non prima delle 13.00) 
Musetti-Cerundolo (non prima delle 15.30) 
Alcaraz-Molcan/Coric

