Ardea, il Comune vince anche al Consiglio di Stato: la sbarra dal Consorzio Tor San Lorenzo dovrà essere tolta (Di venerdì 22 luglio 2022) Ardea, anche il Consiglio di Stato dà ragione al Comune sul caso del Consorzio di Tor San Lorenzo conosciuto con il nome "La sbarra". Transito pubblico, fruizione dell'area (anche con le auto) e accesso libero dovranno così ora essere garantite, così come aveva già stabilito il Tar nel giugno scorso. La sentenza A metterlo nuovamente nero su bianco è stata la sentenza 04789/22 del Consiglio di Stato, pubblicata ieri, 21 luglio 2022. I Giudici hanno riconfermato la fondatezza delle azioni portate avanti dall'ex Amministrazione pentastellata di Ardea, tramite l'operato della Commissione Speciale Consorzi, che, nella fattispecie, ha lavorato sulla convenzione ex SIM;

