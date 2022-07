Addio New Balance, la Roma si appresta a legarsi ad un altro brand di fama mondiale (Di venerdì 22 luglio 2022) Questa stagione la Roma dei Friedkin ha messo a segno grandi colpi in entrata, mediaticamente e tatticamente. Le sorprese non finiscono di certo poiché la società capitolina si appresta anche a dire Addio a New Balance. A febbraio 2021 veniva annunciato l’accordo con il brand americano, e in queste ore, secondo Il Tempo il nuovo sponsor tecnico potrebbe seriamente diventare Adidas. Secondo la fonte, la voce del nuovo sponsor tecnico girava almeno da aprile scorso. Roma New Balance Adidas I tedeschi avrebbero pensato di far diventare la Roma la seconda squadra in Serie A per ricavi da sponsor che forniranno il kit tecnico, dietro la Juventus attraverso un contratto pluriennale, a discapito di New Balance che offre attualmente ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 22 luglio 2022) Questa stagione ladei Friedkin ha messo a segno grandi colpi in entrata, mediaticamente e tatticamente. Le sorprese non finiscono di certo poiché la società capitolina sianche a direa New. A febbraio 2021 veniva annunciato l’accordo con ilamericano, e in queste ore, secondo Il Tempo il nuovo sponsor tecnico potrebbe seriamente diventare Adidas. Secondo la fonte, la voce del nuovo sponsor tecnico girava almeno da aprile scorso.NewAdidas I tedeschi avrebbero pensato di far diventare lala seconda squadra in Serie A per ricavi da sponsor che forniranno il kit tecnico, dietro la Juventus attraverso un contratto pluriennale, a discapito di Newche offre attualmente ...

