Addio a Stefano Giglio, l'ex calciante e poliziotto morto a 51 anni - Cronaca - lanazione.it (Di venerdì 22 luglio 2022) Stefano Giglio È morto all'età di 51 anni, stroncato da un male che non è riuscito a debellare, Stefano Giglio , poliziotto ed ex calciante dei Rossi di Santa Maria Novella. Prestava servizio da ... Leggi su lanazione (Di venerdì 22 luglio 2022)all'età di 51, stroncato da un male che non è riuscito a debellare,ed exdei Rossi di Santa Maria Novella. Prestava servizio da ...

marilenagasbar1 : RT @marilenagasbar1: @Luca__Pagani Ma anche Silvio e tutto il resto della troupe. Cdx TRADITORI IN PATRIA La gente vuole RICONQUISTARE L'IT… - marilenagasbar1 : @Luca__Pagani Ma anche Silvio e tutto il resto della troupe. Cdx TRADITORI IN PATRIA La gente vuole RICONQUISTARE L… - stefano_porfi : RT @RaiCultura: Addio al linguista Luca Serianni. Per molti anni professore ordinario di Storia della lingua italiana all'Università la Sap… - lucacozzuto : @pelanti_stefano @fanpage Lei sta approfittando della mia pazienza. Andrebbe scaricato nell'umido. Addio - stefano_caire : RT @AnpiPatria: Luca Serianni, non ce l’ha fatta. Addio Professore, ci hai incantato raccontandoci quanto sia bella e seducente la Costitu… -