Vacanze romane di William Wyler a via Veneto il 24 luglio (Di giovedì 21 luglio 2022) Vacanze romane di William Wyler a via Veneto: domenica 24 luglio, la storica "via del cinema" ospiterà una proiezione per il pubblico del cult movie girato a Roma settant'anni fa; il luogo simbolo del cinema italiano nel mondo si trasformerà in una grande sala da 700 posti allestita con un maxischermo di 10 metri presso le Mura Aureliane a Porta Pinciana. Domenica 24 luglio alle ore 21.15, la Fondazione Cinema per Roma trasformerà via Veneto in una grande sala cinematografica con uno schermo di oltre 10 metri situato presso le Mura Aureliane. Lungo il tratto che conduce a Porta Pinciana, in uno dei luoghi simbolo del cinema italiano nel mondo, sarà proiettata la versione restaurata di Vacanze romane di ...

