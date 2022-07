Ultime Notizie Roma del 21-07-2022 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 21 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.dailynews radiogiornale con Ben ritrovate raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale Mario rassegnato le dimissioni alla presidente Mattarella prima di recarsi al Colle del premio scienze avevo annunciato le mie determinazioni dinanzi all’assemblea di Montecitorio che l’avevo accolto con un lungo applauso il presidente della Camera Roberto Fico e quindi sospeso la seduta grotteschi gli applausi di coccodrilli in aula ha commentato letta la decisione del premier uscente dopo il voto sulla fiducia di mercoledì lega Forza Italia Movimento 5 Stelle non ha votato il governo ha così ottenuto solo 95 si è 38 No sulla risoluzione di Pier Ferdinando Casini incassando così la fiducia ma senza più una maggioranza che li Dunque suocera nel voto anticipato la guerra in Ucraina entra nel tuo 148 esimo giorno Medved ...