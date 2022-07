Tour de France 2022 | Adam Yates | “Non sto bene | ma voglio aiutare Thomas e arrivare a Parigi”

(Di giovedì 21 luglio 2022) Stringere i denti finché è possibile. Non è stato ildedi. Il britannico della INEOS Grenadiers è attualmente nono in classifica generale, con un ritardo di 14:33 alla vigilia della diciottesima tappa, dove ci si attende la sfida tutta dal sapore “Pirenaico” tra il danese Jonas Vingegaard (Maglia Gialla) e il due volte vincitore delTadej Pogacar (UAE Team Emirates)., da par suo, cercherà di dare una mano al suo compagno di squadra, Geraint, distanziato dalla vetta 4:56. Non sarà però facile perché segnali di debolezza sulla strada ve ne sono stati. Non è un caso che nella 17ma frazione, il britannico sia stato uno degli uomini di classifica a “saltare” nella stage di Peyragudes. Il 29enne di Bury, come ammesso ai microfoni dei ...

Eurosport_IT : Fabio Casartelli era un talento speciale: ci ha lasciato 27 anni fa sulle strade del Tour de France, aveva 24 anni… - Civetta46262114 : RT @LiveSpinoza: Nel frattempo al Tour de France c'è in fuga solitaria sui Pirenei un certo Sergio Mattarella. [@pantana21] - Eurosport_IT : Damiano Caruso si arrende ?? #EurosportCICLISMO | #TDFF | #TDF2022 | #Tour | #Pogacar | #Caruso - tribsportblog : I duellanti. - SpazioCiclismo : Il belga, che sta seguendo il #TDF2022 in televisione, ha lanciato l'idea e qualcuno gli è subito andato dietro: 'U… -

Dopo la vittoria di Pogacar, in volata su Vingegaard, nella 17ª tappa, ilde2022 riparte oggi da Lourdes per la 18ª frazione. Guarda ...In 22ma posizione in classifica generale, con un 1:07:38 di ritardo dal danese Jonas Vingegaard (Jumbo - Visma), il ciclista nostrano non è riuscito a emergere come avrebbe sperato. Un solo segnale lo ...Stringere i denti finché è possibile. Non è stato il Tour de France di Adam Yates. Il britannico della INEOS Grenadiers è attualmente nono in classifica generale, con un ritardo di 14:33 alla vigilia ...TOUR DE FRANCE - Il 34enne corridore siciliano della Bahrain-Victorius alla vigilia dell'ultima tappa pirenaica del Tour 2022 si arrende all'influenza ...