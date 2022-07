Tempesta d'amore puntate tedesche: un imprevisto stravolge i piani di Shirin (Di giovedì 21 luglio 2022) Intrighi, trappole e colpi di scena, tutto questo condirà le trame di Tempesta d'amore in onda verso la fine del mese di agosto in Germania. La relazione della coppia Vanessa e Max giungerà ad una svolta dopo che i due si decideranno a convolare a nozze. Gerry e Shirin saranno in procinto di fare una cena insieme, ma un imprevisto farà tardare la ragazza che si incamminerà per la foresta con il buio! Josie e Leon conosceranno un apicoltore che produce un particolare tipo di miele. Conquistata dal suo gusto, Josie vorrà comprarlo ma dovrà fare i conti con un inatteso imprevisto. Anticipazioni tedesche Tempesta d'amore, Josie incontra un apicoltore e si sente ispirata Josie sembrerà sul punto di dimenticare le sfortunate vicende con Paul grazie ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 21 luglio 2022) Intrighi, trappole e colpi di scena, tutto questo condirà le trame did'in onda verso la fine del mese di agosto in Germania. La relazione della coppia Vanessa e Max giungerà ad una svolta dopo che i due si decideranno a convolare a nozze. Gerry esaranno in procinto di fare una cena insieme, ma unfarà tardare la ragazza che si incamminerà per la foresta con il buio! Josie e Leon conosceranno un apicoltore che produce un particolare tipo di miele. Conquistata dal suo gusto, Josie vorrà comprarlo ma dovrà fare i conti con un inatteso. Anticipazionid', Josie incontra un apicoltore e si sente ispirata Josie sembrerà sul punto di dimenticare le sfortunate vicende con Paul grazie ...

