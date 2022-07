Tailleur a prova di freschezza!

Leggi su iodonna

(Di giovedì 21 luglio 2022) Il top più vecchio del mondo: il classico reggiseno senza spalline, dalla linea a fascia, popolarissimo negli anni Novanta, ritorna nella Primavera-Estate 2022. Un capo che solitamente è relegato in fondo al cassetto dell’intimo, in attesa di essere indossato e nascosto sotto l’abito off-the-shoulder. Oggi il tubo di tessuto bandeaux esce allo scoperto, e si trasforma nel più elegante dei pezzi estivi. Il reggiseno senza spalline alla sfilata di Max Mara PE22 (Photo: Imaxtree). Leggi anche › Come vestirsi a luglio 2022? 5 outfit estivi da copiare in vacanza e in città Dove l’abbiamo visto I cosiddetti tube tops sono gli ultimi protagonisti delle passerelle. Il merito del loro upgrade da pezzo intimo a alleato glamour va proprio agli stilisti: come Max Mara, che nella linea per ...