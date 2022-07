Svolta Diritti tv in Serie A: si va verso l’accordo tra Sky, DAZN e Tim (Di giovedì 21 luglio 2022) Si avvicina sempre di più l’inizio del campionato di Serie A ed è in arrivo anche una Svolta per gli utenti sul fronte Diritti tv. Il prossimo torneo si preannuncia bellissimo con tante squadre in lotta per vincere il campionato e nuovi campioni che hanno deciso di tornare o accettare una nuova sfida in Italia. I tifosi sono sempre più in ansia per l’inizio del campionato e una notizia importante arriva sul fronte Diritti tv. Secondo le ultime indiscrezioni sarebbe vicina l’intesa tra Sky, Tim e DAZN per rendere fruibili tutte le partite del massimo campionato italiano (quindi incluse anche le 7 in esclusiva DAZN), anche sul decoder SKY Q. La soluzione potrebbe agevolare la risoluzione dei problemi di trasmissione delle partite. Per superare i problemi tecnici, i consumatori ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 21 luglio 2022) Si avvicina sempre di più l’inizio del campionato diA ed è in arrivo anche unaper gli utenti sul frontetv. Il prossimo torneo si preannuncia bellissimo con tante squadre in lotta per vincere il campionato e nuovi campioni che hanno deciso di tornare o accettare una nuova sfida in Italia. I tifosi sono sempre più in ansia per l’inizio del campionato e una notizia importante arriva sul frontetv. Secondo le ultime indiscrezioni sarebbe vicina l’intesa tra Sky, Tim eper rendere fruibili tutte le partite del massimo campionato italiano (quindi incluse anche le 7 in esclusiva), anche sul decoder SKY Q. La soluzione potrebbe agevolare la risoluzione dei problemi di trasmissione delle partite. Per superare i problemi tecnici, i consumatori ...

