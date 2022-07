Svolta Bce: tassi su dello 0,50%, primo rialzo in 11 anni. E scatta lo scudo «salva Btp» Spread, Pnrr, debito: i nodi del dopo Draghi (Di giovedì 21 luglio 2022) Il consiglio direttivo della Bce ha deciso di innalzare di 50 punti base i tre tassi di interesse di riferimento. dopo l’annuncio lo spread è salito a 242 punti Leggi su corriere (Di giovedì 21 luglio 2022) Il consiglio direttivo della Bce ha deciso di innalzare di 50 punti base i tredi interesse di riferimento.l’annuncio lo spread è salito a 242 punti

