Seth Rollins: “Non rivedrete mai più lo Shield se non alla cerimonia della Hall Of Fame” (Di giovedì 21 luglio 2022) The Shield (Seth Rollins, Roman Reings e Dean Ambrose) ha scritto pagine importanti della storia della WWE e sarà ricordato come una delle più grandi stable di sempre. Il debutto risale a Survivor Series 2012 e da li in poi i mastini hanno avuto un ruolo centrale negli show. Lo split avvenne poi nel 2014 quando Rollins tradì i compagni, lasciando il WWE Universe di stucco. Nel 2017 i tre si riunirono anche se per poco tempo. Roman Reigns dovette fermarsi per curare la leucemia e la stessa sera in cui ne diede annuncio ai fan Dean Ambrose si rivoltò contro Rollins. L’ultimo match insieme risale al 2019; da li a poco Ambrose lascerà la federazione. “Mai più lo Shield” Durante una recente intervista con Digital Spy, Seth ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 21 luglio 2022) The, Roman Reings e Dean Ambrose) ha scritto pagine importantistoriaWWE e sarà ricordato come una delle più grandi stable di sempre. Il debutto risale a Survivor Series 2012 e da li in poi i mastini hanno avuto un ruolo centrale negli show. Lo split avvenne poi nel 2014 quandotradì i compagni, lasciando il WWE Universe di stucco. Nel 2017 i tre si riunirono anche se per poco tempo. Roman Reigns dovette fermarsi per curare la leucemia e la stessa sera in cui ne diede annuncio ai fan Dean Ambrose si rivoltò contro. L’ultimo match insieme risale al 2019; da li a poco Ambrose lascerà la federazione. “Mai più lo” Durante una recente intervista con Digital Spy,...

theshieldofspo1 : Seth Rollins: ecco quando rivedremo lo Shield - TSOWrestling : Rivorreste vedere lo Shield in #WWE? #TSOW // #TSOS - ACGWWE : RT @WWEItalia: Non puoi assolutamente perderti il match fra @SuperKingofBros e @WWERollins a #SummerSlam! ?? Scopri la preview ?? https://t.c… - IsolaWrestling : WWE: SETH ROLLINS SI SCUSA PUBBLICAMENTE CON UN FAN - theshieldofspo1 : Seth Rollins accusa Riddle di non avere originalità -