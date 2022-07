Roma | esplosioni in strada | appicca un rogo tra i rifiuti ma l’incendio gli sfugge di mano

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 21 luglio 2022). Gli incendi non si fermai, e molti avvengono perdell’uomo. La situazione è critica nella Capitale già da alcune settimana, ma la soglia del pericolo non sembra essere avvertita da chi, volontariamente, decide dire un incendio e così mettere a rischio ambiente e persone. I Vigili del Fuoco sono infatti impegnati su più fronti, le unità scarseggiano, e creare altri roghi significa fare in modo che non tutte le emergenze possano essere servite. Incendio fuori controllo a Tor Cervara Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 20 luglio, i Carabinieri Nipaaf del Gruppo Forestale di, nel corso dei quotidiani servizi di osservazione volti al contrasto alle condotte di combustione illecita di, hanno arrestato un cittadino romeno di 29 anni, gravemente indiziato ...