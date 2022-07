Reinassance – Act I | cover | tracklist e curiosità sul nuovo album di Beyoncé

(Di giovedì 21 luglio 2022)– Act. I è ildie come suggerisce il titolo non è altro che la prima parte di un progetto che sarà molto più complesso. L’uscirà fra esattamente una settimana (più precisamente il prossimo 29 luglio) e conterrà 16 brani, fra cui il già noto Break My Soul. Questa sera, come regalo ai fan, su Spotify sarà reso disponibile un ep del singolo che conterrà la versione a cappella e strumentale. Ieri la cantante ha anche pubblicato laufficiale in cui non compare (o almeno non nei titoli) nessun feauturing. act i RENAISSANCE 7.29 https://t.co/6sfw3sBWnz pic.twitter.com/FPPhEW1OTK —(@Beyonce) June 30, 2022 1. “I’m That Girl” 2. “Cozy” 3. “Alien Superstar” 4. “Cuff It” 5. “Energy” 6. “Break My Soul” 7. “Church ...

I'm That Girl Cozy Alien Superstar Cuff It Energy Break My Soul Church Girl Plastic Off The Sofa Virgo's Groove Move Heated Thique All Up In Your Mind America Has a Problem Pure/Honey Summer ......"" e sarà disponibile a partire dal prossimo 29 giugno, come ha annunciato lei stessa cambiando i dati dei propri social con il titolo di quello che dovrebbe essere l'album e la scritta"... Beyoncé sta per tornare, ‘act i renaissance’ uscirà il 29 luglio