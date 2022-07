Policlinico di Napoli: L’orario di prenotazione non sarà rispettato. Rimossi i cartelli choc. La direzione: Non li abbiamo messi noi (Di giovedì 21 luglio 2022) Sono stati Rimossi a Napoli i cartelli affissi nel Day Hospital del dipartimento di Oncologia del Policlinico universitario che avevano suscitato polemiche e proteste in questi giorni, tra i pazienti in attesa e sul web. “Si comunica ai pazienti che e’ severamente vietato domandare quante persone ci sono in lista prima del proprio turno di visita” c’era scritto su uno di essi. “Inoltre – era il messaggio di un altro cartello affisso sotto al primo – si fa presente che L’orario di visita scritto sulla prenotazione non ha valore e non sara’ rispettato”, con sottolineatura in particolare dell’ultima parte. I messaggi erano comunque anonimi, nessun timbro ne’ firma del Policlinico che avallasse tali comunicazioni. Dopo le segnalazioni – la vicenda e’ stata ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 21 luglio 2022) Sono statiaffissi nel Day Hospital del dipartimento di Oncologia deluniversitario che avevano suscitato polemiche e proteste in questi giorni, tra i pazienti in attesa e sul web. “Si comunica ai pazienti che e’ severamente vietato domandare quante persone ci sono in lista prima del proprio turno di visita” c’era scritto su uno di essi. “Inoltre – era il messaggio di un altro cartello affisso sotto al primo – si fa presente chedi visita scritto sullanon ha valore e non sara’”, con sottolineatura in particolare dell’ultima parte. I messaggi erano comunque anonimi, nessun timbro ne’ firma delche avallasse tali comunicazioni. Dopo le segnalazioni – la vicenda e’ stata ...

