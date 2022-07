Non è la Rai | amata protagonista dello storico programma Mediaset rivela | “Oggi faccio la badante”

Leggi su isaechia

(Di giovedì 21 luglio 2022) Nota al pubblico italiano per la sua partecipazione dal 1991 al 1995 al famosotargato‘Non è la Rai’. Il suo nome è Ilaria Galassi, la showgirl che per parecchi anni è stata tra le ragazze con più seguito tra il pubblico adolescenziale. 27 anni dopo il fortunatoche l’ha lanciata, Ilaria si è raccontata ai microfoni di FanPage.it. In una lunga intervista a cuore aperto, la donna ha parlato di come le è cambiata la vita dopo la pandemia. Fino a circa 2 anni fa, infatti, lavorava in un salone di parrucchieri insieme al compagno. Qui si occupava della parte contabile e della gestione della cassa. In seguito alla pandemia, in seguito all’affitto tanto alto da pagare, la coppia è stata costretta a chiudere il salone e trasferirsi a Fiumicino (Roma) dove il compagno ha un altro negozio. Ad...