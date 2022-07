Morata può tornare alla Juve grazie a Cristiano Ronaldo (Di giovedì 21 luglio 2022) Allegri spinge per il ritorno di Alvaro Morata alla Juventus. Secondo la Gazzetta dello Sport, l'Atletico Madrid può dare il via... Leggi su calciomercato (Di giovedì 21 luglio 2022) Allegri spinge per il ritorno di Alvarontus. Secondo la Gazzetta dello Sport, l'Atletico Madrid può dare il via...

J_network24 : ?? #Calciomercato | Alvaro #Morata può tornare alla Juventus - MatteoCampbells : @Umbe_juve94 @KSport24 Eh poi vedi che sulla punta dice sempre 'si può sbagliare'. Per quello ho dedotto Morata se… - Bogazkoi43 : @MileTrecarichi Sono d’accordo Con tutta la stima e l’affetto che ho per Morata, è nella fase calante di carriera.… - peppepenn : @ngigneGra I terzini. Punterei il tutto per tutto su Molina da mettere a destra con Danilo a fare il titolare a sin… - GiGiglio99 : @_caesar18 Anche sky ha confermato che la Juve prenderà un altro difensore (ma questo era scontato), e penso sarà G… -