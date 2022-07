Lazio, Ilic l’erede di Luis Alberto: accordo di massima con il Verona. Le cifre (Di giovedì 21 luglio 2022) Calciomercato Lazio: i biancocelesti puntano Ilic come possibile erede di Luis Alberto, accordo di massima con il Verona La Lazio, su indicazione di Maurizio Sarri, ha da tempo individuato l’obiettivo principale per il centrocampo. Come riportato dal Corriere dello Sport infatti, Ivan Ilic, mezzala del Verona, è il prescelto società e allenatore per la sostituzione del sempre più probabile partente Luis Alberto. Gli scaligeri lo valutano circa 15 milioni di euro e tra le due società ci sarebbe già un’intesa di massima dopo gli affari Cancellieri e Casale. Nei giorni scorsi è scoppiata qualche frizione tra i due presidenti ma il mercato riesce sempre a sanare ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 21 luglio 2022) Calciomercato: i biancocelesti puntanocome possibile erede didicon ilLa, su indicazione di Maurizio Sarri, ha da tempo individuato l’obiettivo principale per il centrocampo. Come riportato dal Corriere dello Sport infatti, Ivan, mezzala del, è il prescelto società e allenatore per la sostituzione del sempre più probabile partente. Gli scaligeri lo valutano circa 15 milioni di euro e tra le due società ci sarebbe già un’intesa didopo gli affari Cancellieri e Casale. Nei giorni scorsi è scoppiata qualche frizione tra i due presidenti ma il mercato riesce sempre a sanare ...

