Inter, test ok col Novara: 8-1. Bellanova in gol (Di giovedì 21 luglio 2022) Vince l’Inter nel test contro il Novara di questa preseason al Suning Training Centre. Gli uomini di Simone Inzaghi hanno svolto un allenamento congiunto con la formazione di Serie C. La sessione, formata da due tempi di 45 minuti, è terminata 8-1 per i nerazzurri, grazie alle reti di Barella, Dzeko, Bellanova, Lautaro (doppietta), Lukaku e Zanotti alle quali si aggiunge l’autogol di Ciancio. Per il Novara gol di Bortolussi. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 21 luglio 2022) Vince l’nelcontro ildi questa preseason al Suning Training Centre. Gli uomini di Simone Inzaghi hanno svolto un allenamento congiunto con la formazione di Serie C. La sessione, formata da due tempi di 45 minuti, è terminata 8-1 per i nerazzurri, grazie alle reti di Barella, Dzeko,, Lautaro (doppietta), Lukaku e Zanotti alle quali si aggiunge l’autogol di Ciancio. Per ilgol di Bortolussi. SportFace.

techjaun : Inter, test ok with Novara: 8-1. Bellanova in goal - jaunnewsusa : Inter, test ok with Novara: 8-1. Bellanova in goal - CalcioOggi : Inter, otto reti nel test contro il Novara: doppietta di Lautaro, Lukaku-gol - La Gazzetta dello Sport - sportli26181512 : Inter, otto reti nel test contro il Novara: doppietta di Lautaro, Lukaku-gol: Inter, otto reti nel test contro il N… - StampaNovara : Novara ko 8-1 nel primo test con l’Inter. Subito a segno Bortolussi -