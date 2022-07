Incidente choc tra due auto e un’ambulanza. Le fiamme, morta la paziente (Di giovedì 21 luglio 2022) Incidente stradale nella notte tra il 20 e 21 luglio a Quartu Sant’Elena, in provincia di Cagliari, in viale Europa all’altezza dell’incrocio con via Marconi. Lo scontro è avvenuto tra una Peugeot 206, una Nissan Qashqai e un’ambulanza del 118 con autista e due soccorritori a bordo che trasportava una donna di 92enne. I carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia sono intervenuti alle 23.30 sul posto. Dopo la chiamata di emergenza, utilizzando l’estintore presente a bordo della gazzella di servizio, hanno provveduto a spegnere le fiamme che avevano iniziato a sprigionarsi dal cofano motore dell’ambulanza. Incidente stradale a Quartu: scontro tra auto e ambulanza La paziente che si trovava a bordo dell’ambulanza rimasta coinvolta ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 21 luglio 2022)stradale nella notte tra il 20 e 21 luglio a Quartu Sant’Elena, in provincia di Cagliari, in viale Europa all’altezza dell’incrocio con via Marconi. Lo scontro è avvenuto tra una Peugeot 206, una Nissan Qashqai edel 118 con autista e due soccorritori a bordo che trasportava una donna di 92enne. I carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia sono intervenuti alle 23.30 sul posto. Dopo la chiamata di emergenza, utilizzando l’estintore presente a bordo della gazzella di servizio, hanno provveduto a spegnere leche avevano iniziato a sprigionarsi dal cofano motore dell’ambulanza.stradale a Quartu: scontro trae ambulanza Lache si trovava a bordo dell’ambulanza rimasta coinvolta ...

