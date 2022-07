Il campomorto di Letta

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 21 luglio 2022) Udite con dispiacere le determinazioni finali del professor Draghi, oltreché con relativa allegria quelle del professor Pochètte. Ascoltati nonché i silenzi dello Statista liberale nostro, quello moderato ieri, oggi però non rende, con la fissa cioè di fermarsi sempre un passo prima dello Statismo. E andando all’osso. Si prende atto con soddisfazione di come il Camposanto del professor Science Po potrebbe disporre di qualche altra settimanella per diventare più largo che santo, aggiungendo loculi.