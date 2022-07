I 90 minuti in cui è morto il governo Draghi: il retroscena sulla crisi di governo (Di giovedì 21 luglio 2022) «Partiti e parlamentari, siete pronti»? No. La fiducia più amara (e la più bassa in tutta la legislatura) per Mario Draghi giunge poco dopo le 20. I sì alla risoluzione Casini - di fatto l'approvazione della nuova road map con cui il premier ha tentato ieri di rilanciare le larghe intese - saranno solo 95, i no 38. Il tutto per 133 presenti. A garantire il numero legale l'astensione dei senatori M5S: i primi ad aprire la crisi, il 14 luglio. Lega e Forza Italia si assentano dall'Aula, FdI vota no. Tradotto: la maggioranza di unità nazionale non c'è più. La conseguenza attesa però - la salita al Colle del premier per confermare le dimissioni - non c'è stata. Forse Draghi andrà stamattina. O forse il premier potrebbe voler fare un ultimo passaggio alla Camera: dove, in assenza di dimissioni formali, è atteso alle 9. E quindi dovrebbe ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022) «Partiti e parlamentari, siete pronti»? No. La fiducia più amara (e la più bassa in tutta la legislatura) per Mariogiunge poco dopo le 20. I sì alla risoluzione Casini - di fatto l'approvazione della nuova road map con cui il premier ha tentato ieri di rilanciare le larghe intese - saranno solo 95, i no 38. Il tutto per 133 presenti. A garantire il numero legale l'astensione dei senatori M5S: i primi ad aprire la, il 14 luglio. Lega e Forza Italia si assentano dall'Aula, FdI vota no. Tradotto: la maggioranza di unità nazionale non c'è più. La conseguenza attesa però - la salita al Colle del premier per confermare le dimissioni - non c'è stata. Forseandrà stamattina. O forse il premier potrebbe voler fare un ultimo passaggio alla Camera: dove, in assenza di dimissioni formali, è atteso alle 9. E quindi dovrebbe ...

