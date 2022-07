Giovani in via d’estinzione e spaventati dal futuro: anche negli Usa non se la passano bene (Di giovedì 21 luglio 2022) di Luca Graziani* È fresco di pubblicazione il nuovo Rapporto annuale Istat e basta dargli un’occhiata veloce per rendersi conto che nessuna categoria o settore esce indenne da due anni di pandemia e quasi cinque mesi di guerra. In questa fotografia impietosa dell’Italia di oggi emergono, però, criticità che spaventano più di altre. Sono quelle che riguardano i Giovani, in via d’estinzione secondo le ultime proiezioni della piramide demografica. negli anni si è registrato un continuo spostamento in avanti di tutte le tappe cruciali di transizione alla vita adulta, a partire dall’uscita dei figli dalla famiglia: in Europa facciamo meglio solo di Croazia e Slovacchia per quota di 18-34enni che vivono ancora con almeno un genitore. Sono sette milioni, quasi il 70%, ben venti punti sopra la media europea, e la situazione peggiora al sud ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022) di Luca Graziani* È fresco di pubblicazione il nuovo Rapporto annuale Istat e basta dargli un’occhiata veloce per rendersi conto che nessuna categoria o settore esce indenne da due anni di pandemia e quasi cinque mesi di guerra. In questa fotografia impietosa dell’Italia di oggi emergono, però, criticità che spaventano più di altre. Sono quelle che riguardano i, in viasecondo le ultime proiezioni della piramide demografica.anni si è registrato un continuo spostamento in avanti di tutte le tappe cruciali di transizione alla vita adulta, a partire dall’uscita dei figli dalla famiglia: in Europa facciamo meglio solo di Croazia e Slovacchia per quota di 18-34enni che vivono ancora con almeno un genitore. Sono sette milioni, quasi il 70%, ben venti punti sopra la media europea, e la situazione peggiora al sud ...

