Francesco Totti non ha preso bene la separazione? Il video della figlia fa scattare altre polemiche

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 21 luglio 2022) Se subito dopo l’annunciodie Ilary Blasi il gossip era in gran parte contro la conduttrice alla ricerca di indizi di colpevolezza, adesso i pettegolezzi cambiano marcia. Anche ile la frase su Tik Tok di Chanelhanno contribuito ad accendere nuove. Dicono chenon abbiala; dicono che sia stata Ilary Blasi a mettere la parola fine al loro matrimonio. In realtà si intuiva anche dai diversi comunicati. Chanel, la secondogenitacoppia, forse ha voluto davvero inviare un messaggio a qualcuno o forse la scelta del brano Over the rainbow di Rhove era ...