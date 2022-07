Fifa 23 finalmente si mostra: data d’uscita, video, preorder e novità (Di giovedì 21 luglio 2022) L’ultima fatica della serie più amata del calcio videoludico, Fifa 23, si mostra in un video trailer di presentazione. Uscirà il 27 settembre nella versione Ultimate e il 30 nella Standard. La differenza tra le due versioni? Nella Ultimate vantaggi esclusivi (oltre i tre giorni d’anticipo) come 4600 Fifa points gratuiti e l’oggetto virtuale eroi FUT Fifa World Cup. Per la prima volta nella serie inclusi i campionati femminili, a cui si aggiunge il campionato del mondo del Qatar di fine anno. Come sempre, previsti aggiornamenti gratuiti post-lancio. Confermata la tecnologia HyperMotion nella sua seconda versione, che secondo EA Sports renderanno l’esperienza di gioco “più coinvolgente che mai“. Più di 19mila i giocatori previsti nel roster, oltre 700 le squadre. Fifa ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 21 luglio 2022) L’ultima fatica della serie più amata del calcioludico,23, siin untrailer di presentazione. Uscirà il 27 settembre nella versione Ultimate e il 30 nella Standard. La differenza tra le due versioni? Nella Ultimate vantaggi esclusivi (oltre i tre giorni d’anticipo) come 4600points gratuiti e l’oggetto virtuale eroi FUTWorld Cup. Per la prima volta nella serie inclusi i campionati femminili, a cui si aggiunge il campionato del mondo del Qatar di fine anno. Come sempre, previsti aggiornamenti gratuiti post-lancio. Confermata la tecnologia HyperMotion nella sua seconda versione, che secondo EA Sports renderanno l’esperienza di gioco “più coinvolgente che mai“. Più di 19mila i giocatori previsti nel roster, oltre 700 le squadre....

