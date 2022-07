Elisa Esposito | la verità sulla questione Grande Fratello Vip

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 21 luglio 2022)non sarà una concorrente delVip 7: ecco lasvelata da Pipol Tv Da una parte la versione di, dall’altra quella di Pipol Tv:non sarà nel cast delVip 7, ma non perché ha spoilerato la sua presenza né perché ha deciso di rifiutarsi: pare che l’insegnante di corsivo non sia stata proprio chiamata dagli autori del programma e da Alfonso Signorini. Lo svela Pipol Tv che scrive: «Noi di Pipol vi riveliamo che la presenza di questa influencer, all’interno della casa del ‘GFvip’ non è stata presa in considerazione». Da giorni infatti sul web era circolata la notizia di una possibile partecipazione della giovane influencer al ...