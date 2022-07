Draghi alla Camera: «Vado al Colle per comunicare le mie scelte. Grazie, anche i banchieri centrali usano il cuore» (Di giovedì 21 luglio 2022) Dopo aver ottenuto la fiducia del Senato con appena 95 voti favorevoli, il premier annuncerà alla Camera le dimissioni, poi salirà al Colle per presentarle al Capo dello Stato Sergio Mattarella. Si avvicinano scioglimento del Parlamento e voto. Tempi e modi sono nelle mani del presidente della Repubblica Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 21 luglio 2022) Dopo aver ottenuto la fiducia del Senato con appena 95 voti favorevoli, il premier annunceràle dimissioni, poi salirà alper presentarle al Capo dello Stato Sergio Mattarella. Si avvicinano scioglimento del Parlamento e voto. Tempi e modi sono nelle mani del presidente della Repubblica

