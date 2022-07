DALLA STRADA AL PALCO TORNA IN PRIMAVERA CON LA SECONDA EDIZIONE (Di giovedì 21 luglio 2022) DALLA STRADA al PALCO è stata la rivelazione dell’estate 2022. Il programma è stato prodotto da Stand By Me, ideato da Carlo Conti, e condotto da Nek. L’ultima puntata, andata in onda la sera del 19 luglio 2022, ha registrato una media di 1.273.000 di telespettatori con uno share del 9.85% medio. Il programma è essenzialmente guardato da un pubblico femminile, – come analizza TvBlog – infatti qui si realizza il 62% della platea, e il 56% del pubblico ha un’età superiore ai 65 anni. Nella classe socio economica superiore DALLA STRADA al PALCO ottiene il 35%. Numeri incoraggianti per una rete in cerca di identità come Rai2. Assieme ai Tim Summer Hits Rai2 sta ottenendo numeri che non vedeva da molto tempo, complici le scelte non del tutto congrue per il pubblico della ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 21 luglio 2022)alè stata la rivelazione dell’estate 2022. Il programma è stato prodotto da Stand By Me, ideato da Carlo Conti, e condotto da Nek. L’ultima puntata, andata in onda la sera del 19 luglio 2022, ha registrato una media di 1.273.000 di telespettatori con uno share del 9.85% medio. Il programma è essenzialmente guardato da un pubblico femminile, – come analizza TvBlog – infatti qui si realizza il 62% della platea, e il 56% del pubblico ha un’età superiore ai 65 anni. Nella classe socio economica superiorealottiene il 35%. Numeri incoraggianti per una rete in cerca di identità come Rai2. Assieme ai Tim Summer Hits Rai2 sta ottenendo numeri che non vedeva da molto tempo, complici le scelte non del tutto congrue per il pubblico della ...

