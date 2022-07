Contagi: la curva sale, ma a marcia ridotta. Restano stabili a 12 i Comuni Covid free (Di giovedì 21 luglio 2022) Il report I dati di Ats registrano, per la seconda settimana consecutiva, un rallentamento del tasso di crescita. Sono 800 i nuovi casi negli ultimi 7 giorni. Giù l’indice di trasmissibilità (RdT): da 1,22 a 1,07. Aumentano i ricoveri. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 21 luglio 2022) Il report I dati di Ats registrano, per la seconda settimana consecutiva, un rallentamento del tasso di crescita. Sono 800 i nuovi casi negli ultimi 7 giorni. Giù l’indice di trasmissibilità (RdT): da 1,22 a 1,07. Aumentano i ricoveri.

Tg3web : Cala lentamente la curva dei contagi da covid, non ancora quelle di ricoveri e decessi. Nel suo report settimanale,… - Marilenapas : RT @Tg3web: Cala lentamente la curva dei contagi da covid, non ancora quelle di ricoveri e decessi. Nel suo report settimanale, la Fondazio… - Primonumero : 21 luglio – Nuova vittima in Rianimazione, lieve calo dei ricoveri. Curva dei contagi si inverte anche in Molise… - antonie85321896 : Coronavirus: i dati aggiornati al 21 luglio - MarinoBruschini : RT @Tg3web: Cala lentamente la curva dei contagi da covid, non ancora quelle di ricoveri e decessi. Nel suo report settimanale, la Fondazio… -