Calciomercato Lazio, l’ex Roma porta via Luis Alberto: destinazione decisa (Di giovedì 21 luglio 2022) La Lazio di Lotito potrebbe perdere Luis Alberto: Sarri ha deciso, il giocatore può partire. decisa la destinazione, ci pensa l’ex Roma. La Lazio di Claudio Lotito e Maurizio Sarri è al lavoro per rinforzare la rosa in vista del prossimo anno. Prima di fiondarsi sul mercato in entrata, però, bisognerà capire chi continuerà a Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 21 luglio 2022) Ladi Lotito potrebbe perdere: Sarri ha deciso, il giocatore può partire.la, ci pensa. Ladi Claudio Lotito e Maurizio Sarri è al lavoro per rinforzare la rosa in vista del prossimo anno. Prima di fiondarsi sul mercato in entrata, però, bisognerà capire chi continuerà a Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Gazzetta_it : #Marcelo proposto alla Lazio: il brasiliano come risposta al colpo Dybala? - Gazzetta_it : Lazio-Acerbi, frattura insanabile. In 'soccorso' può arrivare...Inzaghi - Gazzetta_it : #Romagnoli travolto dall'affetto dei tifosi: 'Sei il Beckenbauer della #Lazio' - tiscalinotizie : Marcelo saluta il Real Madrid tra le lacrime e fa rotta verso l'Italia. - calsciomercato : ??????????Vecino si avvicina sempre di più alla Lazio: per lui pronto un contratto fino a Giugno 2025. ???? [Nicolò Sch… -