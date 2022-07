(Di giovedì 21 luglio 2022) Michaelaè quasi quaranta anni di politica sulle spalle ma non è una che viene da nulla. L'ex forzista è delusa per la fine del governo Draghi. Dà la colpa anche all'ex premier ma a Today ha detto...

Dal no assoluto a una maggioranza con i Cinque Stelle, Enrico Letta si è attestato sulla linea ... Ieri Coraggio Italia, a margine della nomina di Michaela a vicepresidente, ha confermato ... Biancofiore senza freni: "Berlusconi ha sbagliato tutto, forse lascio la politica e apro un'azienda per animali" L'ex forzista è delusa per la fine del governo Draghi. Dà la colpa anche all'ex premier ma a Today ha detto: "Questa legislatura è nata male". L'intervista ...