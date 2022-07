Berlusconi: "Draghi forse era stanco" (Di giovedì 21 luglio 2022) "Non volevamo far cadere Draghi, ma si è reso indisponibile a un bis. Probabilmente era stanco e ha colto la palla al balzo per andarsene. In ogni caso ha scelto lui e adesso siamo già al lavoro per un nuovo governo di... Leggi su today (Di giovedì 21 luglio 2022) "Non volevamo far cadere, ma si è reso indisponibile a un bis. Probabilmente erae ha colto la palla al balzo per andarsene. In ogni caso ha scelto lui e adesso siamo già al lavoro per un nuovo governo di...

matteorenzi : Ho inviato il mio grazie a chi fino alla fine ha sostenuto Mario Draghi. Conte, Salvini e Berlusconi sono i respons… - lorepregliasco : Una legislatura surreale, che sei mesi fa rielegge Mattarella ('per blindare la legislatura') e ora potrebbe far ca… - lucianonobili : Altro che superbonus, licenze taxi, reddito di cittadinanza e termovalorizzatore. Sovranisti e Populisti. Conte, Sa… - CensiGiorgio : Berlusconi da uomo senza dignità non può capire Draghi - dariodangelo91 : #Berlusconi: 'La mia impressione è che' #Draghi 'si fosse stancato, che non avesse più voglia di andare avanti. Sa,… -