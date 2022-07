Bce, tassi su di mezzo punto: è il primo aumento del costo del denaro dal 2011 (Di giovedì 21 luglio 2022) Al termine della riunione del Consiglio direttivo, la Bce ha deciso di alzare i tassi di interesse di 50 punti base. Si tratta del primo aumento del costo del denaro dal 2011. I tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale passano di conseguenza rispettivamente allo 0,50%, allo 0,75% e allo 0,00%. Il consiglio direttivo ha inoltre approvato uno strumento di protezione del meccanismo di trasmissione della politica monetaria (Transmission Protection Instrument, Tpi). “Il Consiglio direttivo – si legge nel comunicato finale – ha ritenuto opportuno adottare un primo intervento più ampio nella normalizzazione dei tassi di ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 21 luglio 2022) Al termine della riunione del Consiglio direttivo, la Bce ha deciso di alzare idi interesse di 50 punti base. Si tratta deldeldeldal. Idi interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale passano di conseguenza rispettivamente allo 0,50%, allo 0,75% e allo 0,00%. Il consiglio direttivo ha inoltre approvato uno strumento di protezione del meccanismo di trasmissione della politica monetaria (Transmission Protection Instrument, Tpi). “Il Consiglio direttivo – si legge nel comunicato finale – ha ritenuto opportuno adottare unintervento più ampio nella normalizzazione deidi ...

