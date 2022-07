Atp Gstaad 2022, Berrettini batte Gasquet e va ai quarti (Di giovedì 21 luglio 2022) (Adnkronos) – Matteo Berrettini accede ai quarti di finale del torneo Atp di Gstaad 2022 dove affronterà Pedro Martinez Portero. Il tennista romano, beneficiario di un bye all’esordio, ha superato negli ottavi il francese Richard Gasquet per 6-4, 6-4. L’azzurro non disputava un match ufficiale dalla finale del Queen’s per via della positività al Covid-19. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 21 luglio 2022) (Adnkronos) – Matteoaccede aidi finale del torneo Atp didove affronterà Pedro Martinez Portero. Il tennista romano, beneficiario di un bye all’esordio, ha superato negli ottavi il francese Richardper 6-4, 6-4. L’azzurro non disputava un match ufficiale dalla finale del Queen’s per via della positività al Covid-19. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

